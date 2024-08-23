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Manisa'da öldüresiye dövüldü! Sude Naz Atak dehşet anlarını anlattı: Abi hamileyim imdat’ diye bağırdım

Manisa'da öldüresiye dövüldü! Sude Naz Atak dehşet anlarını anlattı: Abi hamileyim imdat’ diye bağırdım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.08.2024 08:59
Manisa'da birlikte yaşadığı Yılmaz Akman tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen 5.5 haftalık hamile Sude Naz Atak yaşadığı dehşeti anlattı. Atak, "Dayak yediğim sırada 'Abi hamileyim imdat' diye yardım istedim ama kimse yardım etmedi. Herkes uzun süre dayak yememi izledi. Halkın duyarsızlığı ve ilgisizliği canımı daha da acıttı" dedi.
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