05 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Manisa'da mucize kurtuluş kamerada!

Manisa'da mucize kurtuluş kamerada!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.03.2024 12:58
Kaza, Yunusemre ilçesi Merkezefendi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.M. idaresindeki 45 PY 914 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu manav önünde bulunan sebze ve meyve tezgahlarını dağıtarak önce kaldırıma çıktı, ardından ağaca çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve manav çalışanı E.E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manav çalışanının diz kapağının kırıldığı öğrenilirken, her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Akran zorbalığı kamerada: Yumruk atıp silah çekti
Akran zorbalığı kamerada: Yumruk atıp silah çekti
Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
Kanalizasyon suyu denize akıyor
Kanalizasyon suyu denize akıyor
Manisa’da mucize kurtuluş kamerada!
Manisa'da mucize kurtuluş kamerada!
Bakan Göktaş duyurdu!
Bakan Göktaş duyurdu!
27 bin personel ne zaman göreve başlayacak?
27 bin personel ne zaman göreve başlayacak?
Topkapı Sarayı’nda Ramazan hazırlığı
Topkapı Sarayı'nda Ramazan hazırlığı
Kimse şüphelenmedi! Elektrikçi kılığında...
Kimse şüphelenmedi! Elektrikçi kılığında...
Testler tarih mi oluyor?
Testler tarih mi oluyor?
İstanbul depremini tetikler mi?
İstanbul depremini tetikler mi?
Ev sahibi ile kiracılar arasında ek protokol krizi
Ev sahibi ile kiracılar arasında "ek protokol" krizi
Türkiye şampiyonu boksör tabancayla vuruldu
Türkiye şampiyonu boksör tabancayla vuruldu
Daha Fazla Video Göster