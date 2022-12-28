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Manisa'da lobiye iç çamaşırı ve silahla daldı! Otelde önüne geleni vurdu o anlar kamerada!

İHA
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Giriş: 28.12.2022 13:58
Film gibi olay Manisa'da yaşandı. İşadamı A.E.’nin sahibi olduğu otele gece saatlerinde 4 kişi haraç istemek için geldi. O sırada lobide oturan otel sahibinin kardeşi Ö.E. ile saldırganlar arasında kavga çıktı. Sesleri duyunca, yatağından fırlayıp çift silahıyla lobiye inen A.E., 3 kişiyi bacağından vurdu. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.
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