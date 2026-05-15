Galatasaray’da tarihi gece: Rams Park’ta dev kutlama

Trendyol Süper Lig’de nefes kesen maraton sona erdi ve Galatasaray, rakiplerini geride bırakarak 26. şampiyonluğunu ilan etti. Milyonların kilitlendiği tarihi gecede, üç saatlik dev şampiyonluk turunun ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ne ulaşan sarı-kırmızılı ekip, on binlerce taraftarın coşkulu tezahüratları eşliğinde kupasına kavuşmak için geri sayıma geçti. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, kutlamaların kalbi olan 'sıcak bölge'den en sıcak gelişmeleri ve atmosferin nabzını saniye saniye aktardı.