Manisa’da araca silahlı saldırı: 3 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde gece saatlerinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

