Mandalinalar yola saçıldı! Devrilen kamyon trafiği felç etti

Çorum’un Alaca ilçesinde devrilen kamyondaki mandalinaların saçıldığı yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Alaca ilçesi Küre Köyü mevkiinde meydana geldi. Refik H. yönetimindeki 28 ADL 595 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kasasında bulunan mandalinalar yola saçılınca, karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Alaca Belediyesi ekipleri, yol temizliği için seferber oldu. Yola yayılan mandalinalar, çevrede ilginç görüntüler oluştururken, bazı vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Kamyon, çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik tekrar normal seyrine döndü. Ekipler tarafından yapılan temizleme çalışmalarının ardından yol tamamen açıldı.

Kazanın ardından olay yerinde inceleme başlatılırken, sürücünün yara almadan kurtulması sevindirdi.