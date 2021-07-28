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Manavgat’ta yangın yerleşim yerlerine sıçradı! 5 mahalle boşaltıldı

A Haber
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Giriş: 28.07.2021 15:19
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Bölgeden A Haber canlı yayınına katılan İHA muhabiri Arif Kaplan, Manavgat tarihinin en kötü en felaket günlerinden birini yaşıyor. Yangın şu anda devam ediyor. Manavgat merkez ile Sarılar Mahallesi arasında bir noktada alevler kontrol altına alındı. Bu alanda soğutma çalışmaları yapılıyor. Uçaklar bu bölge gönderildi söndürme çalışmaları için öte yandan ambulanslar yerleşim yerlerinde ve evlere girip kontrollerde bulunuyor. Şu ana kadar bir can kaybı bilgisi gelmedi. Yaralılar var ve dumandan etkilenenler bunlar hastanelere gönderiliyor.” dedi.
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