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Manavgat'ta feci kaza! Otomobilin üzerinden böyle uçtu

İHA
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Giriş: 02.10.2021 15:17
Güncelleme:02.10.2021 15:17
Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosikletin çarpmasıyla birlikte motosiklette yolcu olarak bulunan kişinin otomobilin üzerinden uçtuğu görüldü. Kaza; Manavgat Kızılağaç Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sağ şeritten gelip oteller istikametine sola dönüş yapmakta olan Doğuş D.'nin kullandığı 34 EJL 012 plakalı otomobile, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Gülbek Ş.'nin kullandığı plakasız motosiklet çarptı.

Motosikletin adeta otomobilin sağ kapılarına saplanarak hurdaya döndüğü kazada, motosikletten otomobilin üzerine fırlayan motosiklet sürücüsü Gülben Şimşek ve otomobilin üzerinden yola fırlayan motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi Hamdi Şimşek ağır yaralandı. Gülben Şimşek ve Hamdi Şimşek kardeşler, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hamdi Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
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