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Mamak’ta doğal gaz patlaması: 1 ölü! Ankara Valisi Şahin A Haber’e konuştu

A Haber
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Giriş: 29.09.2023 08:52
Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı apartmanın girişinde doğal gaz patlaması sonucu yangın çıktı, 1 kişi yaşamını yitirdi. A Haber’e konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, “Yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybetti. Patlama doğal gaz kaynaklı.” dedi.
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