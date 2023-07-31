31 Temmuz 2023, Pazartesi
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Mamak lavanta bahçesi ziyaretçilerini büyülüyor! 23 dönümlük arazisi ile Ankara’nın en büyüğü
Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan lavanta bahçesi, lavanta hasadından önce son ziyaretçilerini ağırlıyor. Bahçeye gelen ziyaretçiler, lavanta kokusunun ve görsel şölenin keyfini çıkarıyor. A Haber muhabiri Kübra Bal’ın konuğu Mamak Belediye Başkanı Murat Köse önemli açıklamalarda bulundu.