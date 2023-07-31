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Mamak lavanta bahçesi ziyaretçilerini büyülüyor! 23 dönümlük arazisi ile Ankara’nın en büyüğü

A Haber
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Giriş: 31.07.2023 15:02
Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan lavanta bahçesi, lavanta hasadından önce son ziyaretçilerini ağırlıyor. Bahçeye gelen ziyaretçiler, lavanta kokusunun ve görsel şölenin keyfini çıkarıyor. A Haber muhabiri Kübra Bal’ın konuğu Mamak Belediye Başkanı Murat Köse önemli açıklamalarda bulundu.
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