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Maltepe’de otomobilin camlarından sarkarak ilerleyen kişi, böyle yere düştü

DHA
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Giriş: 09.11.2021 13:00
Maltepe’de düğün konvoyunda otomobilin camlarından sarkarak ilerleyen kişi, otomobilin aniden hareket etmesi ile düştü. Yapılan tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler, geçtiğimiz günlerde Fındıklı Mahallesi Başıbüyük yolu üzerinde kaydedildi. Düğün konvoyunda ilerleyen otomobilin camlarından sarkan 2 kişi, tehlikeye göz göre göre davetiye çıkardı. Bir ara duran otomobilin camından çıkmaya çalışan kişi, otomobilin tekrar hareket etmesi üzerine zor anlar yaşadı. Bu sırada sendeleyerek düşen ve bir ayağı otomobilin içerisinde kalan genç, otomobile tekrar binebilmek için bir süre mücadele etti. Genç, tekrar otomobile binmeyi başarırken, olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu. Yaşanan tehlikeli yolculuk ise konvoyda bulunan bir otomobilin içerisinden görüntülendi.

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