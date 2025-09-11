11 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Maltepe'de atış poligonunda korkunç ölüm
Maltepe’de atış poligonunda korkunç ölüm

Maltepe'de atış poligonunda korkunç ölüm

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2025 00:26
Olay, saat 12.30 sıralarında Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde bulunan bir atış poligonunda meydana geldi. İddiaya göre, poligona atış yapmak için gelen 25 yaşındaki Abdullah Çalışkan, henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla kafasına ateş etti. Poligon çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Maltepe’de atış poligonunda korkunç ölüm
Jandarmanın hassas burunlu can dostları parkurda ter döküyor
Jandarmanın hassas burunlu can dostları parkurda ter döküyor
İki otomobil çarpıştı, sürücüleri yaralandı
İki otomobil çarpıştı, sürücüleri yaralandı
Maltepe’de atış poligonunda korkunç ölüm
Maltepe'de atış poligonunda korkunç ölüm
Ordu’da tünelde patoz kazası: Sürücü yaralandı
Ordu’da tünelde patoz kazası: Sürücü yaralandı
Hayranları tekneden, Mustafa Sandal kıyıdan şarkıya eşlik etti
Hayranları tekneden, Mustafa Sandal kıyıdan şarkıya eşlik etti
Atakum’da ev ve iş yerlerini su bastı
Atakum'da ev ve iş yerlerini su bastı
Elmadağ’da tarlada domuz sürüsü görüldü
Elmadağ’da tarlada domuz sürüsü görüldü
Freni patlayan mısır yüklü tır asfalt makinasına çarptı
Freni patlayan mısır yüklü tır asfalt makinasına çarptı
Kızıl geyikleri fotokapan görüntüledi
Kızıl geyikleri fotokapan görüntüledi
Aksaray’da öğrenci velisi okul müdürünü yumrukladı
Aksaray’da öğrenci velisi okul müdürünü yumrukladı
Çorum’da 20 motosiklet trafikten men edildi
Çorum'da 20 motosiklet trafikten men edildi
Tır alev alev yandı
Tır alev alev yandı
Daha Fazla Video Göster