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Maldivler’de yüzen şehir projesi hayata geçiyor

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Giriş: 24.06.2022 16:42
Küresel ısınma ile birlikte deniz seviyesi ve afet riski artarken, Maldivler'de dikkat çekici bir önleme imza atıldı. Başkent Male'yi olası tsunami ya da taşkınlardan korumak için etrafına yüzen şehir inşa edilecek. Doğal afetlere dayanaklı olarak tasarlanan projedeki evlerin fiyatları da ortalama 150 bin dolar olacak.
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