24 Haziran 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Maldivler’de yüzen şehir projesi hayata geçiyor
Küresel ısınma ile birlikte deniz seviyesi ve afet riski artarken, Maldivler'de dikkat çekici bir önleme imza atıldı. Başkent Male'yi olası tsunami ya da taşkınlardan korumak için etrafına yüzen şehir inşa edilecek. Doğal afetlere dayanaklı olarak tasarlanan projedeki evlerin fiyatları da ortalama 150 bin dolar olacak.