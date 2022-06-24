Maldivler’de yüzen şehir projesi hayata geçiyor

Küresel ısınma ile birlikte deniz seviyesi ve afet riski artarken, Maldivler'de dikkat çekici bir önleme imza atıldı. Başkent Male'yi olası tsunami ya da taşkınlardan korumak için etrafına yüzen şehir inşa edilecek. Doğal afetlere dayanaklı olarak tasarlanan projedeki evlerin fiyatları da ortalama 150 bin dolar olacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN