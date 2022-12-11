Malatya’nın kadın vatmanı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Motaş bünyeside kadın vatman olarak çalışan 2 çocuk annesi Sevil Saygılı her gün 144 kilometre yol yapıyor. Çevresine örnek olan kadın vatman dikkatli sürüşüyle kent ulaşımına renk katıyor. İşte onun hikayesi...

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