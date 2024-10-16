16 Ekim 2024, Çarşamba
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Malatya'daki yerel kanalda deprem anı!
Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi. Meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadığı açıklandı. Korku dolu anlara yerel kanalda yayın yaparken yakalanan sunucunun panik anları ise oldukça dikkat çekti.