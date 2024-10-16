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Malatya'daki yerel kanalda deprem anı!

Malatya'daki yerel kanalda deprem anı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 11:49
Güncelleme:16.10.2024 11:49
Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi. Meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadığı açıklandı. Korku dolu anlara yerel kanalda yayın yaparken yakalanan sunucunun panik anları ise oldukça dikkat çekti.
Malatya’daki yerel kanalda deprem anı!
Malatya'daki yerel kanalda deprem anı!
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