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Malatya’daki depremler neyin habercisi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy o illeri tek tek sayıp uyardı

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Giriş: 05.08.2020 12:56
Güncelleme:05.08.2020 13:01
Son dakika haberi... Malatya’daki depremler neyin habercisi? Uzmanlar neden Kahramanmaraş'ı işaret ediyor? Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, depremin beklendiği illeri tek tek sayıp kritik uyarılarda bulundu.

Malatya'daki depremler neyin habercisi? Uzmanlar neden Kahramanmaraş'ı işaret ediyor? Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, depremin beklendiği illeri tek tek sayıp kritik uyarılarda bulundu.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!
Ersoy, "Biz depremlerin gününü saatini bilmiyoruz ama potansiyel olarak nerelerde olacağını çok net biliyoruz. Sürekli uyarılar yapılıyor. Batı tarafta da bu gerilimler var. Malatya'nın içerisinden geçen Ardahan üzerinden geçen bir fay zonu var ki burada uzun süreden beri bir deprem yok. Dolayısıyla bu zonu da tehlikeli. Bu demektir ki Malatya, Maraş, Elazığ, Bingöl, Gaziantep Hatay'a doğru Adana'ya doğru olan kesimdeki tüm yerleşim alanlarının gelecek büyük depremlere iyi hazırlanması gerekir. Bunun kaçarı yok." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Malatyada 4.8 büyüklüğünde deprem SON DAKİKA: MALATYA'DA 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Son dakika: Prof. Dr. Hasan Sözbilir Malatyadaki son depremi yorumladı | Deprem uzmanı olası İstanbul depremi için uyardı SON DAKİKA: PROF. DR. HASAN SÖZBİLİR MALATYA'DAKİ SON DEPREMİ YORUMLADI | DEPREM UZMANI OLASI İSTANBUL DEPREMİ İÇİN UYARDI

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