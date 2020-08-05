Malatya’daki depremler neyin habercisi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy o illeri tek tek sayıp uyardı

Son dakika haberi... Malatya’daki depremler neyin habercisi? Uzmanlar neden Kahramanmaraş'ı işaret ediyor? Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, depremin beklendiği illeri tek tek sayıp kritik uyarılarda bulundu.

Malatya'daki depremler neyin habercisi? Uzmanlar neden Kahramanmaraş'ı işaret ediyor? Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, depremin beklendiği illeri tek tek sayıp kritik uyarılarda bulundu.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Ersoy, "Biz depremlerin gününü saatini bilmiyoruz ama potansiyel olarak nerelerde olacağını çok net biliyoruz. Sürekli uyarılar yapılıyor. Batı tarafta da bu gerilimler var. Malatya'nın içerisinden geçen Ardahan üzerinden geçen bir fay zonu var ki burada uzun süreden beri bir deprem yok. Dolayısıyla bu zonu da tehlikeli. Bu demektir ki Malatya, Maraş, Elazığ, Bingöl, Gaziantep Hatay'a doğru Adana'ya doğru olan kesimdeki tüm yerleşim alanlarının gelecek büyük depremlere iyi hazırlanması gerekir. Bunun kaçarı yok." ifadelerini kullandı.