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Malatya’da korkuya yol açan 5 şiddetindeki depremle ilgili Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan A Haber’e özel açıklamalar
BU BÖLGELER DİKKAT
Depremin geldiği hat üzerinde 60 kilometrelik bir kırılma olduğunun altını çizen Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Pütürge'nin batısına ve doğusuna doğru bir hareketlilik olabilir. Malatyalılar hem kendi illerindeki fay hattından hem de 'Doğu Anadolu Fay Hattı'ndan etkilenebilirler." dedi.
EVDEN ÇIKMAKTA FAYDA VAR
Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bizler teknik uzmanız, depremin gelişimi konusunda bilgiler aktarabiliriz ama vatandaşların resmi söylemlere dikkat etmesi gerekiyor. Hasarlı gördüğünüz bir evi uzmana sorduktan sonra eve girebilirsiniz. Benim kişisel tavsiyem ülkenin neresinde olursa olsun 4 şiddetini geçen her depremden sonra birazcık sokağa çıkılması taraftarıyım. Vatandaşlar nefes alır ve psikolojileri düzelebilir. Tedbiren 1 saat içerisinde ana şok gelecek ise ondan kaçabilirler." ifadelerini kullandı.