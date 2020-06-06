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Malatya’da korkuya yol açan 5 şiddetindeki depremle ilgili Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan A Haber’e özel açıklamalar

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Giriş: 06.06.2020 10:57
Güncelleme:06.06.2020 10:58
Malatya'nın Pütürge ilçesinde dün akşam saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Vatandaşlar depremden sonra kendini sokağa atarken yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman ve Elazığ'dan da hissedildi. Can kaybının olmadığı ve 20 evin ağır hasar aldığı depremle ilgili olarak Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

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Depremin geldiği hat üzerinde 60 kilometrelik bir kırılma olduğunun altını çizen Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Pütürge'nin batısına ve doğusuna doğru bir hareketlilik olabilir. Malatyalılar hem kendi illerindeki fay hattından hem de 'Doğu Anadolu Fay Hattı'ndan etkilenebilirler." dedi.

EVDEN ÇIKMAKTA FAYDA VAR

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bizler teknik uzmanız, depremin gelişimi konusunda bilgiler aktarabiliriz ama vatandaşların resmi söylemlere dikkat etmesi gerekiyor. Hasarlı gördüğünüz bir evi uzmana sorduktan sonra eve girebilirsiniz. Benim kişisel tavsiyem ülkenin neresinde olursa olsun 4 şiddetini geçen her depremden sonra birazcık sokağa çıkılması taraftarıyım. Vatandaşlar nefes alır ve psikolojileri düzelebilir. Tedbiren 1 saat içerisinde ana şok gelecek ise ondan kaçabilirler." ifadelerini kullandı.

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Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haberde Malatya depremini değerlendirdi DEPREM UZMANI PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY, A HABER'DE MALATYA DEPREMİNİ DEĞERLENDİRDİ

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