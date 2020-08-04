Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesinde olan 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. A Haber'e telefon ile bağlanan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, deprem ile ilgili bilgi verdi. Başkan Gürkan, Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bölgeden aldığımız ilk bilgilere göre can ve mal kaybı olmadığını öğrendik. İlçede geçmiş dönemdeki depremlerde hasar gören binaların biraz daha ağırlaştığı şeklinde bilgiler aldık." dedi.