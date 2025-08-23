Malatya’da hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Kaza, 17.00 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ -Bayramuşağı mevkiinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen 16 BTE 244 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç virajı alamayarak geçtiği karşı şeritte Enes Çelik (29) yönetimindeki 23 BC 278 plakalı BYD marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi ile otomobil sürücüsü Enes Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, K.Ç. (29), B.V.Ç. (3) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, UMKE ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, hayatlarını kaybeden 3 kişinin cenazeleri ise adli kurumuna kaldırıldı.

