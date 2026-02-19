Ankara'nın içme suyuna nasıl atık su karıştı?

Ankara'da bitmek bilmeyen altyapı sorunları, bu kez doğrudan halk sağlığını tehdit eden devasa bir skandala dönüştü. Bolu Gerede’den Başkent’e su taşıyan hatta, üç ayrı noktada yaşanan taşmalar sonucu içme suyuna atık su karıştığı belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yaşanan bu ihmaller zinciri nedeniyle ASKİ’ye 2 milyon liralık idari para cezası keserken, konuya ilişkin adli süreç başlatıldı. A Haber muhabiri Şener Çetin’in konuğu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Oğulcan Sağlam, Başkent’in içine sürüklendiği yönetim zafiyetini ve mali çöküşü çarpıcı sözlerle gözler önüne serdi.