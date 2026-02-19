CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ankara'nın içme suyuna nasıl atık su karıştı?

Ankara'da bitmek bilmeyen altyapı sorunları, bu kez doğrudan halk sağlığını tehdit eden devasa bir skandala dönüştü. Bolu Gerede’den Başkent’e su taşıyan hatta, üç ayrı noktada yaşanan taşmalar sonucu içme suyuna atık su karıştığı belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yaşanan bu ihmaller zinciri nedeniyle ASKİ’ye 2 milyon liralık idari para cezası keserken, konuya ilişkin adli süreç başlatıldı. A Haber muhabiri Şener Çetin’in konuğu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Oğulcan Sağlam, Başkent’in içine sürüklendiği yönetim zafiyetini ve mali çöküşü çarpıcı sözlerle gözler önüne serdi.

Öne Çıkanlar

Ordu'da kan donduran olay kamerada
Ordu'da kan donduran olay kamerada
Karakolda dehşet: Polisin silahıyla canına kıydı
Karakolda dehşet: Polisin silahıyla canına kıydı
Çalışan annelere 24 hafta doğum izni müjdesi!
Çalışan annelere 24 hafta doğum izni müjdesi!
Mardin’de 17 yaşındaki çocuğa akılalmaz işkence
Mardin’de 17 yaşındaki çocuğa akılalmaz işkence
Washington ve Tahran'dan son detaylar A Haber'de
Washington ve Tahran'dan son detaylar A Haber'de
Doğum izninde "8+16" formülü geliyor!
Doğum izninde "8+16" formülü geliyor!
Kadraj |168 sözde aydından skandal laiklik açıklaması
Kadraj |168 sözde aydından skandal laiklik açıklaması