Ramazan dolandırıcılarına dikkat! Siber korsanların yeni tuzağı deşifre oldu

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte dolandırıcılar kirli oyunlarını sahneye koymaya başladı. Vatandaşların istismar ettiği siber korsanlar; "Ramazan kolisi", "iftar daveti" ve "devlet desteği" adı altında gönderdikleri sahte mesajlarla kişisel veriler ve banka hesaplarını hedef alıyor. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Ramazan ayını fırsat bilen dolandırıcıların yöntemlerini ve korunma yollarını A Haber'e anlattı.