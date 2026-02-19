CANLI YAYIN
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Batı’nın uç karakolları: Sözde aydınların karın ağrısı “Türkistan”

168 sözde aydının milli değerleri hedef alan laiklik bildirisinin asıl amacı neydi? Gazeteci Murat Özer, CHP’nin de alet olduğu bildirinin perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Maarif Modeli” ve “Türkistan” gibi milli adımlarından duyulan hazımsızlığa vurgu yapan Özer, “Onların gözünde Esad korunması gereken bir figürken, Türk ordusunun terörle mücadelesini 'işgalcilik' olarak niteleme cüretinde bulundular” dedi.

