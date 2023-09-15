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Malatya'da depremlerde hasar alan 15 katlı 9 bina patlatılarak yıkıldı

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Giriş: 15.09.2023 17:32
Son dakika haberleri… Malatya'da 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 15 katlı 9 bina aynı anda patlatılarak böyle yıkıldı.
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