Malatya'da buruk bayram! Deprem bölgesinde mezarlıklara hüzünlü ziyaret

Deprem bölgesi Malatya'da yakınlarını kaybedenler kabristanları ziyaret etti. Depremzedeler hayatını kaybeden yakınları için dua etti. Detayları A Haber muhabiri Mücahit Özendi aktardı.

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