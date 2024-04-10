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Malatya'da buruk bayram! Deprem bölgesinde mezarlıklara hüzünlü ziyaret

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.04.2024 08:59
Deprem bölgesi Malatya'da yakınlarını kaybedenler kabristanları ziyaret etti. Depremzedeler hayatını kaybeden yakınları için dua etti. Detayları A Haber muhabiri Mücahit Özendi aktardı.
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