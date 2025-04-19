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Malatya’da baraka yangını!

Malatya'da baraka yangını!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.04.2025 01:15
Olay, Battalgazi ilçesi Merkez Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karlı Sokak içerisinde bulunan bir barakada henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Malatya’da baraka yangını!
Malatya’da baraka yangını!
Malatya'da baraka yangını!
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