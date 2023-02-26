26 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Malatya Havalimanı altyapı çalışması esnasında göçük: 2 işçi vefat etti

Malatya Havalimanı altyapı çalışması esnasında göçük: 2 işçi vefat etti

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.02.2023 11:35
Malatya Havalimanı'nın yeni terminal binasının altyapı çalışması sırasında toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 işçi vefat etti.
Nilüfer Barajı kurudu
Nilüfer Barajı kurudu
Hatay’daki yıkım Antakya Kalesi’nden görüntülendi
Hatay'daki yıkım Antakya Kalesi'nden görüntülendi
2 işçi göçük altında vefat etti
2 işçi göçük altında vefat etti
Depremin 21. gününde Adıyaman
Depremin 21. gününde Adıyaman
Çadır kentte pazar sabahı
Çadır kentte pazar sabahı
Tarihi çarşı depremde büyük hasar gördü
Tarihi çarşı depremde büyük hasar gördü
Acının boyut değiştirdiği yer
Acının boyut değiştirdiği yer
Yıkamadığı evi 2 metre ileri taşıdı
Yıkamadığı evi 2 metre ileri taşıdı
Yeni görüntüler ortaya çıktı
Yeni görüntüler ortaya çıktı
Enkazdan çıkan para ve ziynet eşyası...
Enkazdan çıkan para ve ziynet eşyası...
Torunum öldü bir şey yapamadım
"Torunum öldü bir şey yapamadım"
Dehşete düşüren deprem anı
Dehşete düşüren deprem anı
Daha Fazla Video Göster