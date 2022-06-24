24 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Mahmut Ustaosmanoğlu’na veda

Mahmut Ustaosmanoğlu’na veda

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.06.2022 15:04
İsmailağa Cemaati lideri ve Türkiye'nin önemli din alimlerinden olan Mahmut Ustaosmanoğlu, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Ustaosmanoğlu'nun cenazesi için Türkiye'nin dört bir yanından binlerce insan Fatih Camii'ne akın etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Başkan Erdoğan, Mahmut Efendi için "Bir ömür bu ümmetin manevi mimarı olarak bulundu" dedi. A Haber İstihabarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Genç kadının yüzünü ustura ile kesti
Genç kadının yüzünü ustura ile kesti
Mahmut Efendi’ye veda
Mahmut Efendi'ye veda
Helikopter kazasında yaşamını yitirenlere veda
Helikopter kazasında yaşamını yitirenlere veda
Cübbeli Ahmet göz yaşlarını tutamadı
Cübbeli Ahmet göz yaşlarını tutamadı
Burada yok dediler! En yüksek kalitede çıktı
"Burada yok" dediler! En yüksek kalitede çıktı
Mahmut Efendi kimdir?
Mahmut Efendi kimdir?
Cenazesi evinden uğurlandı
Cenazesi evinden uğurlandı
Kod altın diş operasyonu!
"Kod altın diş" operasyonu!
Para karşılığı falaka olayında yeni gelişme
Para karşılığı falaka olayında yeni gelişme
Halkı dinlemeyen CHP’li Çerçioğlu sözünü tutmadı
Halkı dinlemeyen CHP'li Çerçioğlu sözünü tutmadı
Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı!
Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı!
Bulunan petrol yüksek kalite
Bulunan petrol yüksek kalite
Daha Fazla Video Göster