Mahmut Ustaosmanoğlu’na veda

İsmailağa Cemaati lideri ve Türkiye'nin önemli din alimlerinden olan Mahmut Ustaosmanoğlu, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Ustaosmanoğlu'nun cenazesi için Türkiye'nin dört bir yanından binlerce insan Fatih Camii'ne akın etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Başkan Erdoğan, Mahmut Efendi için "Bir ömür bu ümmetin manevi mimarı olarak bulundu" dedi. A Haber İstihabarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.

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