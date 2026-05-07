Washington-Tahran restleşmesi 3. Körfez savaşını tetikler mi?

ABD ile İran arasında ateşkes masasının dağılmasına rağmen perde arkasındaki diplomasi trafiği sürüyor. Trump bir yandan "anlaşmaya yakınız" mesajı verirken diğer yandan İran’a yönelik sert tehditlerini devam ettiriyor. Bölgedeki askeri hareketlilik ve Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim, olası bir Körfez savaşı ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. A Haber’de konuşan Bercan Tutar, Washington-Tahran hattındaki gelişmelerin küresel dengeleri etkileyebilecek kritik bir sürece dönüştüğünü vurgulayarak "İran savaşı aslında ABD, Rusya ve Çin’in küresel rekabeti" dedi.