İran için tehlike masada mı sahada mı?

ABD merkezli Axios'un haberine göre ABD ve İran'ın tek sayfalık anlaşmaya yakın olduklarını açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin çok iyi ilerlediğini belirtti. Trump, Tahran'a yönelik "Nükleer silahları olamaz" ifadelerini kullanırken diğer yandan tehditlerini sürdürerek "Daha ileri gideriz" sözleri dikkat çekti. Washington D.C.'de 1 haftalık sürece işaret edilirken Tahran cephesinde görüşmeler nasıl yankılandı? A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Trump'ın açıklamaları sonrası son durumu aktardı.