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Mahalleye KoopBakkal geldi! Uygun fiyatlı ürünler bakkallarda | Yakında tüm illerde olacak

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Giriş: 13.08.2023 12:50
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin daha ulaşılabilir olabilmesi için önemli bir adım atılmış, ürünlerin mahalle bakkallarında da satılmasına karar verilmişti. Uygulama belirlenen pilot illerde hayata geçti. Yakında tüm Türkiye'ye yayılmış olacak.
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Uygun fiyatlı ürünler bakkallarda
Uygun fiyatlı ürünler bakkallarda
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