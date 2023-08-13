Mahalleye KoopBakkal geldi! Uygun fiyatlı ürünler bakkallarda | Yakında tüm illerde olacak

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin daha ulaşılabilir olabilmesi için önemli bir adım atılmış, ürünlerin mahalle bakkallarında da satılmasına karar verilmişti. Uygulama belirlenen pilot illerde hayata geçti. Yakında tüm Türkiye'ye yayılmış olacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN