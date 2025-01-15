Mahallede yakmadığı yer kalmadı

Antalya'da daha önce bir binanın deposunu yakıp babası tarafından canı son anda kurtarılan madde bağımlısı genç, bu sefer de bir bayan kuaförü dükkanını yakmaya çalıştı. İşletmesini son anda kurtaran genç kadın hayatının şokunu yaşarken, olay yerinden ayrılmayan genci mahalleli kovaladı. Madde bağımlısı genç kendisini kovalayan bir apartman sakininin de kafasına sopayla vurup kaçtı. Şüphelinin işletmeyi yakma girişimi ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.