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Mahallede yakmadığı yer kalmadı

Mahallede yakmadığı yer kalmadı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.01.2025 10:02
Güncelleme:15.01.2025 10:03
Antalya'da daha önce bir binanın deposunu yakıp babası tarafından canı son anda kurtarılan madde bağımlısı genç, bu sefer de bir bayan kuaförü dükkanını yakmaya çalıştı. İşletmesini son anda kurtaran genç kadın hayatının şokunu yaşarken, olay yerinden ayrılmayan genci mahalleli kovaladı. Madde bağımlısı genç kendisini kovalayan bir apartman sakininin de kafasına sopayla vurup kaçtı. Şüphelinin işletmeyi yakma girişimi ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Mahallede yakmadığı yer kalmadı
Mahallede yakmadığı yer kalmadı
Mahallede yakmadığı yer kalmadı
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