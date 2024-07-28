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Maden ilçesi 15 tescilli yapısı ile dikkat çekiyor

Maden ilçesi 15 tescilli yapısı ile dikkat çekiyor

İHA
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Giriş: 28.07.2024 11:48
Elazığ'ın Maden ilçesi, geleneksel ve sivil olmak üzere 15 tescilli yapısı ile dikkat çekiyor.
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Maden ilçesi 15 tescilli yapısı ile dikkat çekiyor
Maden ilçesi 15 tescilli yapısı ile dikkat çekiyor
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