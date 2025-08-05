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Maçın oyuncusuna ilginç ödül! Maxime Soulas’a 55 kilo patates verildi

Maçın oyuncusuna ilginç ödül! Maxime Soulas’a 55 kilo patates verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.08.2025 09:33
Maçın oyuncusuna ödül olarak 55 kilo patates verildi. Bu ilginç ödülün verildiği yer Danimarka ligi oldu.

Danimarka ligi 3. hafta karşılaşmasında Sonderjyske sahasında Nordsjaelland'ı ağırladı. Çekişmeli geçen maçta müsabakayı Sonderjyske 3-2 kazandı.

Karşılaşmanın ardından galibiyetin mimarı olan ve maçın oyuncusu seçilen Maxime Soulas'a ilginç bir ödül verildi. Sonderjyske yönetimi, Maxime Soulas'a ödül olarak 55 kilo patates verdi.

Danimarka liginde daha önce farklı bir takım maçın adamına 4 koli yumurta hediye etmişti.

Bu uygulamalar kulüplerin yerel tarım ve hayvancılık ile olan bağlarından kaynaklandığı aktarılıyor.

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Maçın oyuncusuna ilginç ödül! Maxime Soulas’a 55 kilo patates verildi
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