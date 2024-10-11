11 Ekim 2024, Cuma
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Lüks cipiyle tartıştığı iş insanının aracına defalarca çarptı: Korku dolu anlar kamerada
Bolu Belediyespor Kulübü Başkanı Abdullah Onurlu, tartıştığı Boluspor Yönetim Kurulu üyesi Halil İbrahim Yavaş’ın otomobiline defalarca lüks cipiyle çarptı. Korku dolu anlar saniye saniye güvelik kamerasına yansıdı.