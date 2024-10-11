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Lüks cipiyle tartıştığı iş insanının aracına defalarca çarptı: Korku dolu anlar kamerada

Lüks cipiyle tartıştığı iş insanının aracına defalarca çarptı: Korku dolu anlar kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 16:04
Bolu Belediyespor Kulübü Başkanı Abdullah Onurlu, tartıştığı Boluspor Yönetim Kurulu üyesi Halil İbrahim Yavaş’ın otomobiline defalarca lüks cipiyle çarptı. Korku dolu anlar saniye saniye güvelik kamerasına yansıdı.
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