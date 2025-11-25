25 Kasım 2025, Salı

Lösemiyi yenen çocuklar için balon uçurdular

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 25.11.2025 09:55
Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören 10 yaşındaki Zümra ve 2,5 yaşındaki Yusuf Eymen lösemiyi yendi. Onların mutluluğuna ortak olan yüzlerce kişi hastane bahçesinde balon uçurdu. Her bir balon bir çocuğun cesaretini bir annenin sabrını bir ailenin yeniden doğan umudunu taşıdı.
Lösemiyi yenen çocuklar için balon uçurdular
Lösemiyi yenen çocuklar için balon uçurdular
