Lösemiyi yenen çocuklar için balon uçurdular

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören 10 yaşındaki Zümra ve 2,5 yaşındaki Yusuf Eymen lösemiyi yendi. Onların mutluluğuna ortak olan yüzlerce kişi hastane bahçesinde balon uçurdu. Her bir balon bir çocuğun cesaretini bir annenin sabrını bir ailenin yeniden doğan umudunu taşıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN