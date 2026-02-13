CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Altın ve borsada rekorlar peş peşe: Piyasalarda yön ne olacak?

Altın ve Borsa İstanbul’da rekorlar peş peşe gelirken piyasalardaki yön merak konusu oldu. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında altın fiyatlarındaki dalgalanmayı, yıl sonu için 6 bin dolar ve gram altında 8 bin lira beklentisini değerlendirdi. Borsa İstanbul’da 14 bin puan üzerinin yeni hedefleri 15-16 bin bandına taşıyabileceğini belirten Erdem, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın enflasyon raporunun piyasaya etkilerine ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi.

Öne Çıkanlar

Meclis'te yaşanan kavga nasıl başladı nasıl devam etti! Osman Gökçek A Haber'e anlattı
Meclis'te yaşanan kavga nasıl başladı nasıl devam etti! Osman Gökçek A Haber'e anlattı
Osman Gökçek Meclis'te yaşananları A Haber'de anlattı
Osman Gökçek Meclis'te yaşananları A Haber'de anlattı
CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği genç kız A Haber’e konuştu!
CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği genç kız A Haber’e konuştu!
Bursa'da cam silerken 4 metreden düştü
Bursa'da cam silerken 4 metreden düştü
Türkiye bu röportajı konuşacak!
Türkiye bu röportajı konuşacak!
Almanya'dan soykırımcı İsrail'e açık destek! A Haber'de dikkat çeken analiz
Almanya'dan soykırımcı İsrail'e açık destek! A Haber'de dikkat çeken analiz
Meclis'teki kavgalar nasıl başladı nasıl devam etti?
Meclis'teki kavgalar nasıl başladı nasıl devam etti?