Altın ve borsada rekorlar peş peşe: Piyasalarda yön ne olacak?

Altın ve Borsa İstanbul’da rekorlar peş peşe gelirken piyasalardaki yön merak konusu oldu. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında altın fiyatlarındaki dalgalanmayı, yıl sonu için 6 bin dolar ve gram altında 8 bin lira beklentisini değerlendirdi. Borsa İstanbul’da 14 bin puan üzerinin yeni hedefleri 15-16 bin bandına taşıyabileceğini belirten Erdem, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın enflasyon raporunun piyasaya etkilerine ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi.