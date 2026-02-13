Kraliçe Elizabeth Epstein sus payı için borç mu verdi?

İngiliz Kraliyet ailesi, Jeffrey Epstein skandalının gölgesinde yeni iddialarla sarsılıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Prens Andrew’un cinsel istismar davasında mağdur Virginia Giuffre’ye ödenen 12 milyon sterlinlik tazminat için Kraliçe Elizabeth ve bazı kraliyet üyelerinin devreye girdiği öne sürüldü. Skandalın boyutlarının saray topraklarındaki eski dosyalardan Prenses Diana’nın ölümüne kadar uzandığı iddia edilirken, Londra’daki son gelişmeleri A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.