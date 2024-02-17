17 Şubat 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Liseli Simay’dan alzheimerı teşhis eden buluş! Genç mucit göğüs kabarttı
Ankara'da yaşayan lise öğrencisi Simay Yüksel, göğüs kabartan bir başarıya imza attı. Simay henüz 18 yaşında ama “Alzheimer” teşhisinde dünya literatürüne geçebilecek bir projenin mimarı oldu. Simay'ın yapay zeka sayesinde geliştirdiği sistem Türk patent kurumunca da kabul edildi.