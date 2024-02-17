Liseli Simay’dan alzheimerı teşhis eden buluş! Genç mucit göğüs kabarttı

Ankara'da yaşayan lise öğrencisi Simay Yüksel, göğüs kabartan bir başarıya imza attı. Simay henüz 18 yaşında ama “Alzheimer” teşhisinde dünya literatürüne geçebilecek bir projenin mimarı oldu. Simay'ın yapay zeka sayesinde geliştirdiği sistem Türk patent kurumunca da kabul edildi.

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