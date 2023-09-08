Lisede sınıf tekrarı var mı? Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre; liselerde 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak. Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.

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