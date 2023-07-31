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LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

A Haber
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Giriş: 31.07.2023 10:17
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar MEB’in internet sitesi ya da e-Okul’dan öğrenilebilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
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