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LGS sonuçları açıklandı! Öğrenci ve aileler tercih yaparken nelere dikkat etmeli?

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 28.06.2024 15:48
Milyonlarca öğrencinin liselere geçiş sistemi LGS sınav sonuçları açıklandı. Peki tercih süreci nasıl işleyecek? Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli? Merak edilenleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan eğitimci Sündüs Demirdağ Tunçer anlattı.
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