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LGS SONUÇ SORGULAMA! e-Okul MEB LGS lise sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? LGS e-Devlet sonuç ekranı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 28.06.2024 10:13
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen sınav, 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katılımıyla tamamlanmıştı. Son dakika açıklamasına göre, Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bu kapsamda LGS sonuç sorgulama ekranı merak ediliyor.
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