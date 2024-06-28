LGS SONUÇ SORGULAMA! e-Okul MEB LGS lise sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? LGS e-Devlet sonuç ekranı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen sınav, 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katılımıyla tamamlanmıştı. Son dakika açıklamasına göre, Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bu kapsamda LGS sonuç sorgulama ekranı merak ediliyor.

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