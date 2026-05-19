Tokat Valisi Abdullah Köklü A Haber'de vatandaşları uyardı

A Haber, Tokat’ta Yeşilırmak’ın debisinin yükselmesi ve Almus Barajı’nın son 33 yılın en yüksek su seviyesine ulaşmasıyla taşkın tehlikesini yerinden aktardı. A Haber muhabiri Murat Onur’un bölgeden son detayları aktarırken, Tokat Valisi Abdullah Köklü A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Köklü, en kötü afet senaryosuna göre hazırlandıklarını belirterek vatandaşları kulaktan kulağa yayılan dezenformasyon haberlerine karşı uyardı.