LGS sınavına girecek olan öğrenciler için video yayınlandı

20 Haziran tarihinde yapılacak olan LGS sınavına Kayseri'de 31 bin 500 öğrenci girecek. Daha önceki dönemlerle öğrencilerin kendi istekleri ile sınava kayıt olduklarını hatırlatan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, koronavirüs nedeniyle bu yıl öğrencilerin kayıtlarının otomatik olarak yapıldığını açıkladı.

"ÜLKE OLARAK BAŞARI İLE GEÇECEĞİZ"

İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, "Salgına bağlı alınan önlemler nedeniyle eğitim ve öğretime ara vermek zorunda kaldık. Evlerimizde her türlü teknolojiyi kullanarak sizlere ulaşmaya çalıştık. Bu süreçlerden ülke olarak başarı ile geçeceğiz" dedi.

"OKULLARIMIZI HAZIR HALE GETİRDİK"

Ekinci, "20 Haziran'da orta öğretime geçiş sınavı olacak. Bizler tüm öğrencilerimiz sınava girecekmiş gibi okullarımızı hazır hale getirdik" diyerek her öğrencinin kendi okulunda sınava gireceğini belirterek okullarda her türlü hazırlıkların sınav öncesinde tamamlanacağını söyledi.

VİDEODA DETAYLICA ANLATILDI

LGS'ye girecek olan öğrencilerin sınava gelirken yanlarına almaları gereken malzemeler, okul önlerinde kurulan dezenfektanları nasıl kullanacakları, maskeleri nasıl temin edecekleri, sınıflarda yapılan hazırlıklar gibi birçok konu yayınlanan videoda detaylıca anlatıldı. Öğrenciler videoyu youtube üzerinden kayserimem38 sayfasından izleyebilecek.