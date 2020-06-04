04 Haziran 2020, Perşembe
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LGS sınavına girecek olan öğrenciler için video yayınlandı

Koronavirüs tedbirleri sonrasında ’da yapılacak olan sınavında alınan önlemlerle ilgili olarak bir video hazırlayan İl Müdürlüğü, sınav öncesi, sınav arası ve sonrasında yapılacakları detaylı bir şekilde anlattı. Videoda LGS için gerekli olan eşyalar, dezenfektanların nasıl kullanılacağı, maskeler ve sınıf düzenleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
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ÖĞRENCİLER LGS’YE BÖYLE GİRECEK!

tarihinde yapılacak olan sınavına 'de 31 bin 500 öğrenci girecek. Daha önceki dönemlerle öğrencilerin kendi istekleri ile sınava kayıt olduklarını hatırlatan İl Müdürü Celalettin Ekinci, koronavirüs nedeniyle bu yıl öğrencilerin kayıtlarının otomatik olarak yapıldığını açıkladı.

LGS sınavına girecek olan öğrenciler için video yayınlandı LGS SINAVINA GİRECEK OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN VİDEO YAYINLANDI

"ÜLKE OLARAK BAŞARI İLE GEÇECEĞİZ"

Eğitim Müdürü Ekinci, "Salgına bağlı alınan önlemler nedeniyle eğitim ve öğretime ara vermek zorunda kaldık. Evlerimizde her türlü teknolojiyi kullanarak sizlere ulaşmaya çalıştık. Bu süreçlerden ülke olarak başarı ile geçeceğiz" dedi.

"OKULLARIMIZI HAZIR HALE GETİRDİK"

Ekinci, "20 Haziran'da orta öğretime geçiş sınavı olacak. Bizler tüm öğrencilerimiz sınava girecekmiş gibi okullarımızı hazır hale getirdik" diyerek her öğrencinin kendi okulunda sınava gireceğini belirterek okullarda her türlü hazırlıkların sınav öncesinde tamamlanacağını söyledi.

VİDEODA DETAYLICA ANLATILDI

LGS'ye girecek olan öğrencilerin sınava gelirken yanlarına almaları gereken malzemeler, okul önlerinde kurulan dezenfektanları nasıl kullanacakları, maskeleri nasıl temin edecekleri, sınıflarda yapılan hazırlıklar gibi birçok konu yayınlanan videoda detaylıca anlatıldı. Öğrenciler videoyu youtube üzerinden kayserimem38 sayfasından izleyebilecek.

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