01 Haziran 2020, Pazartesi
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Bakan Selçuk: LGS soru kitapçıkları 22 Haziran'dan itibaren dağıtılacak

Son dakika haberine göre; , "Sınav sonrası yoğunluğa karşı, kullanılan soru kitapçıkları Pazartesi'den itibaren dağıtılacak" dedi.

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Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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LGS İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

, sınavıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. LGS soru kitapçıklarının 'da dağıtılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Önceliğimiz çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği. LGS ile ilgili tedbirlere devam ediyoruz.

"22 HAZİRAN'DA DAĞITILACAK"

Sınav evrakı dağıtacak görevliler eldiven kullanacak. Sınav sonrası yoğunluğa karşı, kullanılan soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacak."

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