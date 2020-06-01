Bakan Selçuk: LGS soru kitapçıkları 22 Haziran'dan itibaren dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk LGS soru kitapçıklarının 22 Haziran'da dağıtılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Önceliğimiz çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği. LGS ile ilgili tedbirlere devam ediyoruz.

"22 HAZİRAN'DA DAĞITILACAK"

Sınav evrakı dağıtacak görevliler eldiven kullanacak. Sınav sonrası yoğunluğa karşı, kullanılan soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacak."