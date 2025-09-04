04 Eylül 2025, Perşembe
Leman Dergisi'nin karikatür soruşturması tamamlandı: 7 yıl 10 aya kadar hapis talebi
Leman Dergisi'nde yer alan Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede eser sahibinin 7 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.