Leman Dergisi’nin karikatür soruşturması tamamlandı: 7 yıl 10 aya kadar hapis talebi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2025 20:07
Leman Dergisi'nde yer alan Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede eser sahibinin 7 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
