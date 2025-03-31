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Le Pen’e yolsuzluktan hapis cezası! Fransa’nın ikiyüzlü tavrı nasıl yorumlanmalı?

Le Pen'e yolsuzluktan hapis cezası! Fransa’nın ikiyüzlü tavrı nasıl yorumlanmalı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.03.2025 16:39
Fransız aşırı sağcı lider Marine Le Pen, AB fonlarını zimmete geçirmekten hapis cezasına çarptırıldı ve seçim yasağı da getirildi. Le Pen 2027 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacak. Türkiye'de yürüyen benzer bir soruşturma var. Fransa Türkiye için "endişeliyiz" derken kendi içindeki uygulama nasıl yorumlanmalı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Cihan Günyel değerlendirdi.
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Le Pen’e yolsuzluktan hapis cezası! Fransa’nın ikiyüzlü tavrı nasıl yorumlanmalı?
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