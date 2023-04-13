13 Nisan 2023, Perşembe
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Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli'nde kamu görevlilerini taşıyan araç kaza yaptı
Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikameti Cebeci Tüneli'nde kamu görevlilerini taşıdığı iddia edilen servis aracı kazaya karıştı. Kazada ilk bilgilere göre 5 kişi yaralandı.