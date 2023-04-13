13 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli'nde kamu görevlilerini taşıyan araç kaza yaptı

Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli'nde kamu görevlilerini taşıyan araç kaza yaptı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.04.2023 19:32
Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikameti Cebeci Tüneli'nde kamu görevlilerini taşıdığı iddia edilen servis aracı kazaya karıştı. Kazada ilk bilgilere göre 5 kişi yaralandı.
Kamu görevlilerini taşıyan araç kaza yaptı
Kamu görevlilerini taşıyan araç kaza yaptı
Bebek katili PKK terör örgütü
"Bebek katili" PKK terör örgütü
Evlat vahşeti! Annesini öldürdü babasını yaraladı
Evlat vahşeti! Annesini öldürdü babasını yaraladı
Metruk bina çöktü! A Haber olay yerinde
Metruk bina çöktü! A Haber olay yerinde
Balıkesir’de pompalı saldırının failleri tutuklandı
Balıkesir'de pompalı saldırının failleri tutuklandı
Eğitimli çocuk bakıcılarına müjde
Eğitimli çocuk bakıcılarına müjde
Yağışlar can suyu oldu!
Yağışlar can suyu oldu!
Ebrar ve arkadaşlarının Türkiye’den acı ayrılışı
Ebrar ve arkadaşlarının Türkiye'den acı ayrılışı
Metruk bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi
Metruk bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi
Güngören’de metruk binada çökme
Güngören'de metruk binada çökme
Ölen voleybolcunun son anları kamerada
Ölen voleybolcunun son anları kamerada
Akça ailesi de yeni evine kavuştu
Akça ailesi de yeni evine kavuştu
Daha Fazla Video Göster