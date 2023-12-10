10 Aralık 2023, Pazar
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Kuvvetli kar yağışı geliyor! Gece saatlerine dikkat! Meteoroloji'den o şehirler için son dakika uyarısı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğ tarafından yapılan 5 günlük hava raporu paylaşımında çok sayıda ilde kar yağışının etkili olacağı belirtilirken, bazı illerde de fırtınanın beklendiği belirtildi. Diğer yandan vatandaşlardan sis durumuna karşı dikkatli olmaları istendi. Peki ne zaman kar yağacak?