Kurban pazarlarında ikinci gün mesaisi: Pazarlıklar kızıştı, satışlar tam gaz devam ediyor

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde de kurban pazarlarında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. İlk güne oranla yoğunluk bir nebze azalmış olsa da, satıcılar ile alıcılar arasındaki sıkı pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor. Üreticiler ellerinde kalan son kurbanlıkları bitirip memleketlerine dönmeyi hedeflerken, vatandaşlar ise fiyatların düşmesini bekleyerek bütçelerine en uygun kurbanlığı bulmak için pazarlarda ter döküyor. Özellikle "büyük poğaça" olarak adlandırılan heybetli büyükbaşlar, pazarlık masasının en çok arananları arasında yer alıyor.